ABD, BM Güvenlik Konseyi'ne KDHC'ye yaptırımların artırılmasını teklif etti

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 24 Mart'taki kıtalararası balistik füze denemesinin ardından toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, KDHC'nin sadece bu yıl 13 balistik füze denemesi yaptığını belirterek, "Pyongyang'ın giderek artan tehlikeli provokasyonlarına karşı uluslararası yaptırımların güçlendirilmesi gerektiğini" söyledi.

Sputnik'teki habere göre KDHC'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımların artırılması teklifinde bulunan Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'ne yaptırımların güncellenmesi ve güçlendirilmesi için yeni bir tasarı getireceklerini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle KDHC'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.