ABD birlikleri Polonya’da

Çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden Doğu Avrupa'daki NATO kuvvetlerine takviye olarak bölgeye ek 3 bin asker konuşlandırılacağını açıklamıştı. Dün ilk ABD takviye birlikleri Polonya'ya ulaştı.

ABD Savunma Bakanlığı, başta paraşütçüler olmak üzere yaklaşık bin 700 askerin Kuzey Karolina’daki Fort Bragg’den Polonya’ya konuşlandırılacağını duyurmuştu.

Dün Reuters’a konuşan Polonyalı bir askeri sözcü, “Açıklandığı gibi, ABD ordusunun 82. Hava İndirme Tümeni’nden askerlerin bulunduğu muharebe birliklerinin ilk unsurları Polonya’ya ulaştı.” dedi.

Öte yandan Almanya'da bulunan ABD askerlerin bin tanesiyse Romanya’ya tekrar konuşlandırılacak.

ABD'nin söz konusu adımı Ukrayna'da artan gerginliği takiben geldi.