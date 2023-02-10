ABD: Bir yüksek irtifa nesnesi düşürdük

Beyaz Saray, Alaska üzerinde tanımlanamayan 'yüksek irtifa nesnesini' düşürdüğünü açıkladı.

Haber Merkezi

Beyaz Saray yaptığı açıklamada, Alaska'nın kuzeyinde tanımlanamayan 'yüksek irtifa nesnesini' düşürdüğünü açıkladı.

Düşürülen cisimin ikinci bir 'Çin balonunu' olduğu iddia edildi.

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