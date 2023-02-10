Beyaz Saray yaptığı açıklamada, Alaska'nın kuzeyinde tanımlanamayan 'yüksek irtifa nesnesini' düşürdüğünü açıkladı.
Düşürülen cisimin ikinci bir 'Çin balonunu' olduğu iddia edildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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ABD: Bir yüksek irtifa nesnesi düşürdük
Beyaz Saray, Alaska üzerinde tanımlanamayan 'yüksek irtifa nesnesini' düşürdüğünü açıkladı.
Haber Merkezi
Beyaz Saray yaptığı açıklamada, Alaska'nın kuzeyinde tanımlanamayan 'yüksek irtifa nesnesini' düşürdüğünü açıkladı.
Düşürülen cisimin ikinci bir 'Çin balonunu' olduğu iddia edildi.