Çin: ABD'nin balonu düşürmesi 'aşırı tepki'

Çin Savunma Bakanlığı, ABD'nin istihbarat amaçlı olduğundan şüphelendiği Çin'e ait yüksek irtifa balonunu düşürmesini "aşırı tepki" olarak değerlendirdi.

Çİn Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey, yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'in sivil insansız hava aracına güç kullanarak saldırmasını protesto ettiklerini bildirdi. Sözcü Tan, "Müdahalenin aşırı tepki olduğu açık. ABD'nin hamlesini kınıyor, benzer durumlarda gereken tepkileri verme hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan sabah yapılan açıklamada, "Çin, ABD'nin sivil insansız hava aracına güç kullanması karşısında derin hoşnutsuzluk içindedir ve saldırıyı protesto etmektedir" ifadesi kullanmıştı.

Çin tarafının, Washington'ı, hava aracının sivil amaçlı olduğu, zorlayıcı sebeplerle Amerikan hava sahasına girmesinin tamamen tesadüf eseri olduğu konusunda bilgilendirdiğinin ve meselenin sakin, profesyonel ve itidalle ele alınmasını açıkça talep ettiğinin belirtildiği açıklamada, "ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, balonun yerdeki personele askeri veya fiziksel tehdit oluşturmadığını söyledi. Bu şartlar altında, ABD tarafı güç kullanmakta ısrar ederek aşırı bir tepki verdi ve uluslararası kural ve teamülleri açıkça ihlal etti" değerlendirmesi yer almıştı.

ABD hava sahasında tespit edilmişti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı. Balonun, Montana eyaletinde aralarında uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiği öne sürülmüştü.

Balonu güvenlik nedeniyle düşürmeyi tercih etmediklerini ancak müdahale seçeneğini saklı tuttuklarını vurgulayan savunma yetkilileri, ABD'nin Pekin Büyükelçiliği kanalıyla Çinli muhataplarını sorunun ciddiyeti konusunda uyardığı bildirilmişti.

Çin'den 'meteoroloji balonu' açıklaması

Çin tarafından yapılan açıklamada ise balonun, Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiği belirtilmişti.

Kendini kontrol kabiliyeti sınırlı olan hava aracının Batı rüzgarlarının sürüklemesiyle, planlanan rotasından çıktığı kaydedilen açıklamada, "Çin tarafı hava aracının niyet edilmeyen zorunlu sebeplerle ABD hava sahasına girmesinden üzüntü duymuştur" ifadelerine yer verilmişti.

ABD kara sularında düşürüldü

Çin'in açıklaması Washington'ı tatmin etmemiş, balon, ABD Başkanı Joe Biden'ın emriyle, Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait jet uçaklar tarafından vurularak düşürülmüştü.

ABD basınında yer alan haberlerde F-22 savaş uçağından ateşlenen "AIM-9X Sidewinder" tipi füzenin balonu vurduğu bildirildi. Vurulan balonun havada patladığını ve balona bağlı donanımların düştüğünü gösteren videolar televizyonlarda ve sosyal medyada yer almıştı.

"Üç okul servisi otobüsü büyüklüğünde" olduğu ve 60 bin fit yükseklikte uçtuğu belirtilen balondan geriye kalan enkazın toplanması çalışmaların devam ettiği bildiriliyor. (AA)