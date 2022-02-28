ABD Belarus'taki büyükelçiliğindeki faaliyetleri durdurdu

ABD Belarus'un başkenti Minsk'teki büyükelçilik faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Belarus'taki ABD Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlere son verildiği ayrıca Rusya'nın başkenti Moskova'daki ABD büyükelçiliğinde acil olmayan görevlerde bulunan tüm çalışanların ve ailelerine de ülkeyi gönüllü olarak terk etmeleri izni verildiği belirtildi.

Açıklamada sözkonusu adımların nedeni "Rusya'nın Ukrayna'ya provoke edilmemiş ve haksız saldırısına bağlı olarak oluşan güvenlik meseleleri" olarak nitelendi.