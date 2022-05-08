ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden'dan Ukrayna'ya ziyaret

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden bugün Ukrayna'ya öncesinde duyurulmamış ziyaret düzenledi.

Jill Biden Ukrayna'nın güneybatı ucundaki Ujgorod adlı küçük kentte Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska ile bir araya geldi.

Zelenska ile göçmenlere ev sahipliği yapan eski bir okulda bir araya gelen Jill Biden, Ukrayna'ya "Anneler Günü'nde gelmek istediğini" söyledi. Zelenska "çok cesur bir hareket" diye nitelediği ziyaret için Biden'a teşekkür etti, ABD'nin desteğini her zaman hissettiklerini kaydetti.

Jill Biden'ın 4 günlük Avrupa turu kapsamında Romanya ve Slovakya'daki mültecileri ziyaret edeceği duyurulmuş ancak Ukrayna'yı ziyareti duyurulmamıştı. Ziyaret Biden'ın turunun 3. gününde gerçekleşti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin geçen ay, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de geçen hafta Kiev'i ziyaret etmişti.