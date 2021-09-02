ABD Başkanı: Kasırgada yakıt sıkıntısını aşmak için stratejik rezervi kullanabiliriz

ABD Başkanı Joe Biden, Ida Kasırgası'nın vurduğu bölgelerde, yakıt kıtlığını hafifletmek için ulusal stratejik petrol rezervinden yararlanma noktasına kadar "hiçbir masraftan kaçınmama" sözü verdi. Yönetimin, yakıtın bitmesini ve fiyatların yükselmesini önlemek için elinden gelen her şeyi yapacağını da sözlerine ekledi.

Biden, "Yakıtın bulunabilirliğini artırmak ve ülke çapında yakıt fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletmek için şimdiden hızlı bir şekilde hareket ediyoruz. Enerji Bakanı Jennifer Granholm'u elindeki tüm araçları kullanmaya yönlendirdim. " dedi.

Başkan tarafından önerilen ek önlemler arasında, bir akaryakıt kamyonu sürücüsünün benzin, gıda ve tıbbi malzemeleri etkilenen bölgelere taşımak için direksiyon başında olabileceği saat sayısı gibi bazı düzenlemelerin geçici olarak gevşetilmesi yer alıyor.

Kasırga nedeniyle en az 36 kişi öldü. Biden, New York ve New Jersey'de zayıflayan Ida'nın neden olduğu rekor düzeydeki selde 11 kişinin öldüğünü bildirdi.

Kasırga aynı zamanda bir milyonu aşkın insanı elektriksiz bıraktı.

Kasırga Louisiana ve Mississippi'de bir milyondan fazla insanı elektriksiz bıraktı ve Covid-19 hastalarıyla dolu hastaneleri yedek jenaratörlere bağımlı kıldı. Ciddi semptomları olan çok sayıda koronavirüs hastasını hayatta tutan binlerce solunum cihazı da dahil olmak üzere tıbbi ekipmanı çalıştırmak için elektriğe ihtiyacı olduğundan, elektrik kesintileri büyük tehlike oluşturuyor.

Hastaneler şu anda yakıtla çalışan yedek jeneratörlerle elektirik tüketimlerini karşılamaya çalışıyorlar.