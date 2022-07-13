ABD Başkanı Biden'ın Ortadoğu turu başladı

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na iniş yapan ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk Ortadoğu turu resmen başladı. Bugün Tel Aviv'e ulaşan Biden dört günlük ziyareti kapsamında İsrailli, Filistinli ve Suudi Arabistanlı yetkililerle görüşecek.

İsrail'in Demir Kubbe ve Demir Işın hava savunma sistemleri konusunda brifing alacak olan Biden, daha sonra Kudüs'e giderek Holokost kurbanları için yapılan Yad Vashem anıtında düzenlenecek törene katılacak. Biden Kudüs'te İsrailli liderlerle yapacağı görüşmelerle geçireceği iki günün ardından, Cuma günü Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ile bir araya geleceği Batı Şeria'ya gidecek.

Biden İsrail'deki görüşmelerinin ardından Cidde'ye geçecek.. Daha önce hiçbir ABD Başkanı İsrail'den Suudi Arabistan'a doğrudan giderek ziyarette bulunmamıştı. ABD Başkanı'nın Cuma günü Körfez ülkeleri liderleri ve Suudi Arabistanlı yetkililerle görüşmesi bekleniyor.