ABD Başkanı Biden'dan Orta Doğu çıkarması

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi sonrasında ilişkilerin donma noktasına geldiği Riyad-Washington hattında hareketlilik yaşanıyor. İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan kaynaklar ABD Başkanı Joe Biden’ın gelecek ay bir Orta Doğu turu yapacağını söyledi. İsmini açıklamayan yetkili Temmuz ayının ortasında gerçekleşmesi planlanan görüşmede Biden’ın Veliaht Prensi Selman’la da bir araya gelebileceğini dile getirdi.

Ulusal Güvenlik Konseyi de ziyaretleri doğrularken, “Şu an detay veremiyoruz ama yakında açıklanacaktır” dedi.

Kaşıkçı’nın ölümü ile ilgili raporlarda Prens Selman’ın etkisi olabileceğine dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Biden’ın ziyaretinin ABD’deki petrol fiyatlarını düşürmek için bir yol aradığı dönemde gündeme geldi.