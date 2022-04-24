ABD Başkanı Biden 'soykırım' ifadesini kullandı

ABD Başkanı Joe Biden bugün yaptığı yazılı açıklamada "Bugün, tecrit edilen, katledilen ve imha kampanyası içinde ölümlerine yürüyen bir buçuk milyon Ermeni’yi anıyor ve çok sayıda yaşamın trajik kaybınının yasını tutuyoruz." dedi.
Biden, "Ermeni soykırımını hatırlarken, nefretin her şeklindeki çürütücü etkisine karşı tetikte olma sözümüzü yeniliyoruz. Kendimizi dünyada yara izleri bırakan vahşetlere karşı ses çıkarmak ve durdurmaya yeniden adıyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden 2021’de yaptığı 24 Nisan açıklamasında da “soykırım” ifadesini kullanmıştı
Beyaz Saray'dan yayınlanan açıklamada “24 Nisan 1915’te Osmanlı otoriteleri Ermeni entelektüelleri ve cemaat liderlerini tutuklandı. Böylece 20’inci yüzyıldaki en kötü vahşetlerden biri olan Ermeni soykırımı başladı” denildi.
Biden'ın açıklamasının kalanı şöyle: