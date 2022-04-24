Dışişleri Bakanlığı'ndan 24 Nisan açıklaması: Tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları kınıyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı “1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır. Buna ABD Başkanı Biden'ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir” dedi.
Bakanlık 24 Nisan vesilesiyle yaptığı açıklamada “Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz” ifadelerini kullandı.
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: