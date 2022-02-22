ABD Başkanı Biden Rusya'ya yönelik yaptırımları açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ın egemenliği tanıma ve bölgeye asker konuşlandırma kararı sonrasında bugün Beyaz Saray'da konuşacak.

Joe Biden, konuşmasında Ukrayna'daki duruma değinecek ve ABD'nin Moskova'yı hedef alan bir ilk yaptırımlarının ardından yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor.

Biden'ın basın toplantısının Türkiye saati ile 21.00'de başlayacağı ilan edilmişti. Ancak saat 22.00 itibariyle Beyaz Saray'daki Doğu Odası'nın toplantı için hazırlanmaya başladığı kaydedildi.

Biden'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Dün Vladimir Putin, Ukrayna'daki bölgeleri kapsayan açıklamalar yaptı.

Bu halk cumhuriyetlerini tanıma hakkını nereden buluyor? Kesinlikle uluslararası hukukun ihlalidir. Bir ay önce Sayın Putin’in yüzüne, eğer Ukrayna’ya saldırı olursa, bağımsız devletleri tanıdığını iddia ederse. karşı birlikte hareket edeceğimizin ifade etmiştim.

Bu, Ukrayna'nın "işgalinin" başlangıcıdır.

Yaptırımlar, 2014'te müttefiklerimizle yaptığımız gibi ortak olacak. Tüm dünya olarak cevap vereceğiz. Birlikte hareket edeceğiz.

Rusya, Ukrayna'nın egemenliğini çiğnedi.

Rusya’ya uygulayacağımız yaptırımları açıklamak istiyorum. Ortaklarımızla işbirliği içerisinde belirledik. 4 finans kurumuna ve askeri bankaya yaptırım uyguluyoruz. Rusya’nın devlet borcuyla ilgili olarak batıdan finansmanını durduruyoruz. Artık Rusya batıdan finansman alamayacak.

Kuzey Akımı 2'ye izin vermeyeceğiz.

Yarından başlayarak aynı zamanda Rusya’daki bazı elit aile üyelerine karşı yaptırımlar uygulamaya başlayacağız. Almanya ile birlikte çalıştık. Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin ileriye gitmeyeceğinde mutabık kaldık. Rusya bedel ödeyecek. Yaptırımlar artacak.

Baltık'taki müttefiklerimizi destekleyeceğiz.

Bugün Rusya, Belarus’tan güçlerini çekmeyeceğini söyledi. Ben de halihazırda Litvanya, Letonya ve Estonya’da birliklerin artırılmasına karar verdim. Biz kesinlikle savaşa girmek niyetinde değiliz ama ABD müttefikleriyle birlikte her bir karışı savunacaktır.

Hiç kimse budala değil, hiçbirimiz budala değiliz. Olayları izliyoruz.

Umarım Rusya, Ukrayna’ya bir saldırıda bulunmaz. Umarım ben yanılırım. Kiev dahil olmak üzere buraya kadar gitmez ve ilerlemez. Halihazırda Ukrayna çevresinde 100 binden fazla Rus askeri bulunmakta. Kuzeyden saldırı planlıyor olabilir, füzelerle aynı şekilde. Rus donanma gemileri şu anda Karadeniz’de. Füzeler ve deniz altlarıyla hareket etmekte, tıbbi ekipman sınıra yığılmakta.

Yaptırımlarımız Rusya ekonomisini etkileyecek.

Biz kan dökülmesine ihtiyaç duymuyoruz. Sayın ABD Dışişleri Bakanı bunlardan bahsetmişti. Askeri provokasyonların arttığını görüyoruz. BM Güvenlik Konseyi de bu konuda toplandı. Şu anda sözde bağımsız halk cumhuriyetleri Rusya tarafından tanınmış durumda. Bu uluslararası hukukun açık ihlal edilmesi anlamına geliyor.

Putin, parlamentosundan izin almaya çalışıyor. Bahaneler bulmaya çalışıyor. Bunların hiçbir gerekçesi olamaz. Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırılar önemli tehlike arz ediyor. Bunun sorumluluğu tamamen Rusya’ya aittir. Biz yanıt verirken elimizdeki tüm araçları kullanmak istiyoruz. Özgürlüğün savunması kendi memleketimizde de bedelleri olan konudur. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Sağlam adımlar atacağız. Yaptırımlarımızın Rusya ekonomisine olmasına, halkın üzerinde olmamasına çalışacağız.

Avrupalı müttefiklerimiz ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştüm. Birlik olarak Rusya'ya karşı duracağız.

Temel petrol üreticileri ile çalışıyoruz. Amerikan halkı üzerinde en aza inmesini istiyorum. Attığımız her adımda ABD olarak müttefiklerimizle birlik içinde hareket ettiğimizi göstermeye çalıştık. Rus saldırılarına karşı birlik içinde hareket ediyoruz. NATO ittifakında birlik içindeyiz. Rusya’nın küresel istikrar ve barışa yönelttiği tehlikenin farkındayız.

Dün hepimiz Başkan Putin'in tarihi tekrar yazdığını gördük. Ukrayna'nın yok olduğunu iddia etti.

Bütün dünya Putin’in çarpıtılmış tarih anlatısını dinledi. Detaylarına girmeyeceğim Putin’in sözleriyle ilgili. Gerçek bir diyalog test etme niyetinde değil. Ukrayna’nın var olma hakkına doğrudan saldırdı.

Putin bizleri savaşla tehdit etti.

Bugün NATO üyesi olmaya çalışan devletlere saldırı yürütmüş oldu.

Rusya burada saldırgan tutumu gösteren ülkedir. Zorlukların, sınamaların farkındayız. Milyonlarca insanın etkilenmesi söz konusu eğer tahliye edilmek durumunda kalırsa. ABD ve müttefikler diplomasiye açıklar. Tabii ki Rusya’yı söylemlerine göre değil icraatlerine göre değerlendireceğiz.

ABD ve müttefikleri diplomasi konusunda açıktır. Bu konuda açığız.

Umarım halen diplomasi yolu açıktır.

ABD Başkanı Joe Biden basın açıklamasının ardından, basın mensuplarından soru almadan konferans odasını terketti.