ABD Başkanı Biden: Karşılık vereceğiz

12'si ABD askeri 70'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Kabil Havalimanı'na dönük saldırılarla ilgili konuşan ABD Başkanı Joe Biden "Kabil'de bu saldırıyı gerçekleştirenler biliyorlar ki biz affetmeyeceğiz, unutmayacağız ve bedelini ödetmek için peşlerine düşeceğiz" ifadesini kullandı.

Biden, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini öğrenecek bilgiye sahip olduklarını belirterek, IŞİD'in Horasan Kolu'na saldırılar planlanması emrini verdiğini söyledi. Biden, "Seçtiğimiz yerde ve seçtiğimiz zamanda kuvvet ve hassasiyetle karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.