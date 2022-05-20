ABD Başkanı Biden Güney Kore'de

ABD Başkanı Joe Biden ve heyetini taşıyan uçak ABD'nin Güney Kore'deki Osan Hava Üssü'ne indi. Burada Biden'ı, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin karşıladı.

Bugün Samsung'a ait çip fabrikasını ziyaret edecek olan Biden, yarın Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile görüşecek. Biden Güney Kore ziyaretinin ardından Japonya'ya geçerek ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın oluşturduğu Dörtlü Güvenlik Diyaloğu İttifakı'nın (Quad ittifakı) 24 Mayıs'ta Tokyo'da düzenleyeceği zirve toplantısına katılacak.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Biden'ın varışı öncesinde Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Demokrasi ve insan hakları değerlerini korumayı hedefleyen Güney Kore-ABD ittifakı gelecekte daha da güçlenecek" ifadesini kullandı.

Biden'ın göreve geldikten sonra Asya'ya ilk ziyareti, ABD'nin Çine'e karşı müttefikleriyle bir ortak bölgesel platform oluşturmak için önemli bir adım olarak görülüyor. Ziyarette Güney Kore'nin Washington'ın tasarladığı Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ne (IPEF) katılımını ilan etmesi bekleniyor.