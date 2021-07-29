ABD başkanı ama yetkisi yokmuş: Biden öğrenci borçlarını iptal 'edemiyor'

ABD'nin alt meclisi olan Temsilciler Meclisi'nin başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi, dün yaptığı bir konuşmada ABD Başkanı Joe Biden'ın öğrenci borçlarını 'silebileceğini zannedenlerin' yanıldığını söyledi.

Bunun "Tartışma konusu bile olamayacağını' söyleyen Pelosi, "Başkan bunu yapamaz" şeklinde konuştu.

Pelosi öğrenim kredisi affı gibi bir gündemin Kongre tarafından ele alınabileceğini iddia ederken partisi mensubu milletvekilleri ve senatörlerse aksini savunuyor.

Pelosi'nin partisi mensuplarından Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senatör Elizabeth Warren ve Milletvekili Ayanna Pressley ABD Başkanı Biden'e yönelik çağrılarında 50 bin dolar değerinde öğrenci borçlarının affedilmesi konusunda Başkanlık Kararnamesi çıkarmasını istedi. Schumer çağrıyla ilgili Başkan'a yönelik "Tek yapmanız gereken bir kalem hareketi" dedi.

Biden ABD Adalet ve Eğitim Bakanlıklarından öğrenci borcu affı konusunda yetkisiyle ilgili bilgi istedi. Kurumların kararı kamuoyuna açıklanmış değil.

ABD'de öğrenim kredisi borçları toplam 1.55 trilyon dolara karşılık geliyor.