ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Filipinler'de protesto edildi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, resmi ziyarette bulunduğu Filipinler'de ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris

Haber Merkezi

Resmi ziyaret kapsamında Filipinler'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bir grup gösterici tarafından başkent Manila'da protesto edildi.

Sloganlar atarak yürüyüşe geçen protestocuların taşıdığı pankartlarda, "Kamala Harris, hoş gelmedin", "Kamala! Filipinler'e silah verme!", "Bir numaralı terörist Amerika", "Filipinler'deki devlet terörizmini durdurun!", "Amerika! Denizlerimizden defol!" yazıları dikkat çekti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen protesto, konuşma ve sloganların ardından sona erdi. (AA)

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