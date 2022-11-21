ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Filipinler'de protesto edildi

Resmi ziyaret kapsamında Filipinler'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bir grup gösterici tarafından başkent Manila'da protesto edildi.

Sloganlar atarak yürüyüşe geçen protestocuların taşıdığı pankartlarda, "Kamala Harris, hoş gelmedin", "Kamala! Filipinler'e silah verme!", "Bir numaralı terörist Amerika", "Filipinler'deki devlet terörizmini durdurun!", "Amerika! Denizlerimizden defol!" yazıları dikkat çekti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen protesto, konuşma ve sloganların ardından sona erdi. (AA)