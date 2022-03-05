ABD Başkan Yardımcısı Harris, Polonya ve Romanya'ya gidecek

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 9-11 Mart arasında Ukrayna krizini ve ABD'nin NATO'nun doğu kanadına verdiği desteği görüşmek üzere Polonya ve Romanya'ya gidecek.

Harris'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı'nın önce Polonya'nın başkenti Varşova'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Harris'in Polonya ve Romanya liderleri ile görüşmelerinde Rusya'ya karşı ortak duruşu gündeme getireceğinin altının çizildiği açıklamada, Ukrayna halkına güvenlik, ekonomik ve insani yardım alanlarında verilen desteğin ve Rusya'ya uygulanan ağır ekonomik yaptırımların da görüşüleceği aktarıldı.

Açıklamada, "Harris'in ziyaretinde, ABD'nin Ukrayna'nın komşularını mülteci akınına karşı nasıl destekleyeceği konusunda da görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.