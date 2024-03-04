ABD Başkan Yardımcısı Harris: İsrail insani felaketi durdurmak için yeterli adımlar atmıyor

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşa ilişkin dikkat çekici bir çıkış geldi.

Alabama eyaletine bağlı Selma kentindeki Edmund Pettus Köprüsü'nde konuşma yapan Harris, Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaparak, Hamas'tan rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı kabul etmesi yönünde çağrı yaptı.

Harris, ayrıca İsrail'in Gazze'deki insani felaketi durdurmak için yeterli adımlar atmadığını vurguladı. Bu ABD yönetiminin Gazze'deki savaşın başından bu yana en keskin çıkışı olarak dikkat çekti.

Harris, "Gazze'deki insanlar açlıktan ölüyor. Koşullar insanlık dışı, ortak insani değerler bizi harekete geçmeye çağırıyor. İsrail hükümeti yardım akışını artırmak için daha fazla şey yapmalı. Bunun bahanesi olamaz" dedi.

Harris, İsrail'in yeni sınır geçişleri sağlaması, yardım teslimatına "gereksiz sınırlamalar" getirmemesi, insani yardım personelini ve konvoyları hedef olmaktan koruması ve ihtiyacı olanlara daha fazla yiyecek, su ve yakıtın bölgedekilere ulaşabilmesi için temel hizmetleri yeniden tesis etmesi yönünde çalışması gerektiğini söyledi.

ABD, Gazze'ye ilk havadan insani yardımını cumartesi günü yapmıştı. Bugün İsrail'in savaş kabinesi üyesi Benny Gantz'la Beyaz Saray'da görüşecek olan Harris'in benzer mesajı İsrailli bakana iletmesi bekleniyor.

Ateşkes görüşmelerinin son turu için dün Mısır başkenti Kahire'ye gelen Hamas heyetine de çağrı yapan Harris, "Hamas ateşkes istediğini iddia ediyor. Şimdi masada bir anlaşma var. Daha önce dediğimiz gibi, Hamas'ın bu anlaşmayı kabul etmesi gerekiyor. Ateşkesi sağlayalım. Rehineleri aileleriyle buluşturalım. Gazze halkına acil yardımı sağlayalım" diye konuştu.

Taraflar arasındaki müzakereler

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

ABD, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı iddialarını kabul etmemişti

İsrail’in gıda yardımı için toplanan Filistinlilere saldırısında ölü sayısı 112’ye yükseldi. İsrail ordusu katliama “izdiham” kılıfı uydurmaya çalışırken, ABD BMGK’den kınama çıkmasını yine engellemişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde İsrail’i Gazze’de yardım bekleyen Filistinlilere karşı katliamdan sorumlu tutan Cezayir’in önerdiği açıklama ABD tarafından engellendi.

Saldırının ardından BM'nin New York'taki genel merkezinde yapılan BMGK toplantısında, üye devletlerin Gazze kentindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım konvoyuna saldırısına tepki niteliğinde açıklama yapılması konusunda müzakere yürütüldü.

BMGK'nin kapalı oturumunun ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Önceki günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Gazze'de soykırımın gerçekleştiğine inanmadığımızı açıkça ifade ettik" açıklaması yapmıştı.