ABD basınında Rusya petrolüne alternatif yorumları: 'Şeytanla anlaşma yaparsınız'

Rusya'nın Ukrayna operasyonu 12. gününde devam ederken, Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve yaptırım uygulayan ülkelere getireceği sonuçlar tartışılmaya devam ediyor. ABD'de, Rusya'dan petrol ihracatına yönelik olası yaptırımların sonuçlarına ilişkin tartışma sürüyor.

The Week dergisinde Joel Mathis imzalı yazıda, ABD'nin "idealist" bakış açısının Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında darbe aldığı ileri sürüldü. Mathis, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara Rusya petrollerini de eklemeyi planladığını, ancak bunun "çoğu kişinin haklı olarak nefret ettiği ülkelere ve rejimlere kucak açmak" olacağını belirtiyor.

Yazar, ABD yetkililerinin Suudi Arabistan'a Rusya petrolünden boşalacak kapasiteyi tamamlaması talebiyle bir gezi düzenlemek istediklerini belirterek, bu noktada 2018'de gerçekleşen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetini anımsatıyor. Mathis, ABD'nin ayrıca Venezuela'yla petrol ticaretinin başlatılması için girişimlerde bulunduğunu da hatırlatıyor.

Mathis, "Savaş zamanında olan budur: Daha büyük bir kötülüğü önlemek için şeytanla bir anlaşma yaparsınız" diyerek İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Sovyetler Birliği'yle ittifakını ve Sovyetler Birliği'ne karşı Çin'le yakınlaşmaları örnek gösteriyor. Yazar, Rusya'ya karşı Ukraynalılarla "kucaklaşmanın" doğru olduğunu, lakin bu tercihin "daha kötü rejimlerle işbirliği anlamına geleceğini" savunuyor.