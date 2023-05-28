ABD basını: 'Türkiye müttefikleri Erdoğan’la beş yıl daha yüz yüze olacak'

ABD basını, Türkiye’de ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına yer verdi.

VoA'nın aktardığına göre, Washington Post, Recep Tayyip Erdoğan’ın "zayıf ekonomi ve birleşmiş bir muhalefetin üstesinden geldiği" yorumunda bulundu.

İkinci turu Erdoğan’ın son yıllarda karşı karşıya kaldığı en zor seçimler olarak niteleyen gazete, "Erdoğan’ın sert bir seçim kampanyasının ardından zafer ilan ettiğini" kaydetti.

Gazete, ABD dahil Türkiye’nin denizaşırı müttefiklerinin ‘asabi ortak’ olarak niteledikleri Erdoğan’la "bir beş yıl daha yüz yüze olacaklarına" dikkat çekti.

New York Times gazetesi de manşetten verdiği haberinde Erdoğan’ın zafer kazanma yolunda olduğunu belirtti.

USA Today de, 20 yıldan fazla süredir iktidarda olan Erdoğan’ın kazanmaya yakın taraf olduğunu ve 2029’a kadar Türkiye’yi yönetebileceğini kaydetti.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden ekonomi profesörü Daron Acemoğlu’nun makalesinden alıntı yapan gazete, Acemoğlu'nun "Erdoğan’ın başarısının, Hindistan’da Narenda Modi ve Amerika’da Donald Trump gibi sağcı popülist ve güçlü liderler için iyi haber olduğunu ve muhtemelen bu isimlerin de kutuplaşmayı derinleştirmek için benzer taktikleri uygulamaya devam edeceklerine" dair ifadelerini paylaştı.

NBC News da Erdoğan’ın zafer ilan ettiğini belirtti ve Erdoğan iktidarında Türkiye’nin NATO müttefiki olmasına rağmen daha fazla otoriterliğe kaydığını, Rusya’yla yakın ilişkiler kurduğunu aktardı.