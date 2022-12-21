ABD basını duyurdu: Zelenskiy ilk yurtdışı ziyaretini ABD'ye yapıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ülkesindeki savaşın başlangıcından bu yana ilk yurtdışı ziyaretini 21 Aralık Çarşamba günü ABD'ye gerçekleştireceği duyuruldu.

ABD basınında yer alan bilgilere göre, Zelenskiy'nin 21 Aralık'ta ABD Kongresi'nin ortak oturumuna katılmak üzere Washington'a gelmesi ve ABD Başkanı Joe Biden ile de Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, konuyla ilgili açıklamada bulunan kaynaklar ise ziyaretin teyit edilmediğini ve güvenlik koşullarına bağlı olacağını söyledi.

Öte yandan, Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın içeriğini duyurması bekleniyordu