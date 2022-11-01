ABD askerleri 'inceleme' için Ukrayna'ya gitti

ABD askerlerinin, ABD'ye ait gizli silahların varlığı olup olmadığını incelemek üzere Ukrayna'ya vardığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD askerlerinin Ukrayna'ya vardığını doğrulayan bir resmi açıklama yaptı.

Askerlerin, Ukrayna'da çatışma alanlarına yakın olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Washington Post'ta yer alan habere göre, ismini vermeyen bir ABD'li yetkili, askerlerin cephe yakınında inceleme yapamayacağını, "güvenlik koşullarının elverişli olduğu" bölgelerde faaliyet yürütebileceğini ifade etti.