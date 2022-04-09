ABD, artan saldırıların ardından Suriye'deki işgal üslerine takviyeye başladı

Suriye'nin Deyrizor ilindeki petrol sahalarında yasadışı işgalini sürdüren ABD, iki askeri üssüne Cuma günü lojistik malzemeli iki askeri konvoy geldi.

Suriye basının yerel kaynaklara atıfla bildirdiğine göre, iki konvoy büyük miktarda silah, mühimmat ve lojistik malzeme yüklü düzinelerce kamyondan oluşuyordu. İşgal birliklerine takviyeler Konico ve El-Ömar petrol ve gaz kuyularına ulaştı.

Bu takviyeler, ABD birliklerine karşı artan protestolar ve üslerine fırlatılan roketleri takiben geldi. ABD güçleri, Perşembe günü El Ömer üssüne düzenlenen roket saldırısının en az 4 askerin yaraladığını kabul etti.

ABD işgal güçleri Suriye'de 12'den fazla üs kurmuş durumda. Bunların çoğu petrol çıkan bölgelerde bulunuyor. Suriye hükümeti, ABD işgal güçlerini petrol ve gıda ürünlerini yağmalamakla suçluyor.

SANA'nın bildirdiğine göre ABD işgal güçleri en son bugün çalıntı petrol yüklü tankerlerin de dahil olduğu 60 araçlık bir konvoyu, yasadışı El Velid geçidinden Irak topraklarına doğru çıkardı.