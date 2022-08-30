'ABD Altıncı Filosu'na nazır namaz kıldırıp, cumhuriyete kin beslemek: İsmail Kahraman budur'

Gazeteci Murat Yetkin, 30 Ağustos'un 100. yılı dolayısıyla kaleme aldığı yazısında, "zaferin sadece İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan ordularına değil, aynı zamanda işgalcilerle uzlaşan Halife Sultan ve yandaşlarına da karşı kazanıldığını" belirtti.

Yetkinreport'ta bugün yayımlanan yazısından Murat Yetkin, "Evet, aynı zamanda bir iç savaştı. Millet Meclisi orduları işgalcilere karşı savaşırken bir yandan da cephe gerisinde onları sırtından hançerlemek için yeşil bayrak açıp cihat ilan edenlere karşı da savaştı ve kazandı. Bu da işin siyasi yönüdür. Yani zafer, 'Keşke Yunan kazansaydı. Ne Hilafet yıkılırdı, ne Şeriat' diyen Kadir Mısıroğlu gibilerine karşı kazanıldı" diye yazdı.

'Zafer İsmail Kahraman gibilere karşı kazanıldı'

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "İzmir’in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki" sözlerine tepki gösteren Yetkin, "Zafer aynı zamanda Atatürk’ün Meclis başkanı koltuğunda maalesef oturtulup şimdi şehirlerimizin işgalden kurtuluşuna karşı çıkan İsmail Kahraman gibilere karşı kazanıldı" dedi.

Yetkin, "Dünyaya örnek olmuş Kurtuluş Savaşımızı, Büyük Taarruzu, Sakarya’yı, Dumlupınar’ı “Kurşun sıkmadık ki” diye aşağılamak için ya tarihine ve oturduğu koltuğa ihanet içinde olmak lazım, ya da ABD Altıncı Filosuna nazır namaz kıldırıp gençleri 1969 Kanlı Pazar’a kışkırtacak kadar Cumhuriyetin kazanımlarına kin beslemek. İsmail Kahraman budur. Belki biraz da bu nedenle Türkiye’de siyasi İslamcılar onu “İsmail Abi” diye el üstünde tutar" ifadelerini kullandı.

'Seçim de tercih de budur'

Murat Yetkin yazısını, "Türkiye’nin 100 yıl önce Cumhuriyeti kurarken yaptığı stratejik tercihi 100 yıl sonra koruması gerekiyor. Seçim de tercih de odur aslında. Zafer de Cumhuriyet de en çok ona layık olanlarındır. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" diyerek sonlandırdı.