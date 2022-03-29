ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'dan Putin'e çağrı

Telekonferans yöntemi ile bir görüşme gerçekleştiren ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya devlet ve hükümet başkanları Ukrayna'ya daha fazla aktif destek sözü verirken, Rusya'nın askeri operasyonlarını kınadılar. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Sözcüsü Steffen Hebestreit, "Liderler, Rusya Devlet Başkanı Putin'i ateşkesi kabul etmeye, tüm düşmanlıkları durdurmaya, Rus askerlerini Ukrayna'dan geri çekmeye ve krize diplomatik bir çözüm getirmeye çağırdılar" dedi.

Devlet ve hükümet başkanları ayrıca Putin'e, insanların Mariupol şehrinden ayrılabilecekleri veya bu bölgelerden malzeme alabilecekleri etkili insani koridorlar kurması çağrısında bulundu. Açıklamada, Rusya'ya yönelik yüksek yaptırım baskısının sürdürüleceği belirtildi. (İHA)