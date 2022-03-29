Fahrettin Altun’dan Ukrayna-Rusya müzakeresi mesajı: Hazırız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye, küresel krizlerin çözülmesi ve bölgesel ihtilafların sona erdirilmesinde aktif bir rol oynamaya devam etmektedir. Türkiye, barış ve istikrarın hizmetinde sürdürülebilir bir küresel sistem inşa etmek için her zaman bir yol haritası sağlamaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, bölgesinde ve dünyada istikrar sağlayıcı bir güçtür. Bu vizyon doğrultusunda Türkiye bir kez daha, Rusya- Ukrayna savaşını etkili bir diplomasiyle sona erdirmek için elinden geleni yapmaktadır” ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın, krizin ilk gününden bu yana Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirdiğine işaret eden Altun, şunları belirtti: