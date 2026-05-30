ABD 'abluka' bahanesiyle Umman Körfezi'nde ticari gemiyi vurdu: İran'dan 'Hürmüz' uyarısı gecikmedi

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ABD ordusu, İran'a 13 Nisan'dan bu yana uyguladığı deniz ablukası kapsamında Umman Körfezi'nde yeni bir askeri müdahale gerçekleştirdi.

ABD güçleri, abluka hattını geçerek İran limanlarına ulaşmaya çalışan Gambiya bayraklı "Lian Star" adlı yük gemisini hedef aldı. AP'ye konuşan bir ABD'li yetkilinin aktardığına göre, gemi savaş uçakları tarafından vuruldu.

ABD güçlerinin fiziki olarak gemiye çıkmadığı ve vurulan geminin Umman Körfezi'nde sürüklenmeye devam ettiği kaydedildi.

Yaşanan bu son olayla birlikte, ABD ordusunun bugüne kadar ablukayı kırma girişimi nedeniyle hedef alarak durdurduğu ticari gemi sayısı 6'ya yükseldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran ablukasına ilişkin 26 Mayıs'ta yaptığı son bilgilendirmede, abluka kapsamında rotası değiştirilen ticari gemi sayısının 108'e ulaştığını duyurmuştu.

İran uyardı: Trafiğe müdahale eden askeri gemiler vurulacak

İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahalede ya da trafiği aksatma girişiminde bulunan yabancı askeri gemilerin hedef alınacağını açıkladı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm gemilerin Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'ndan izin alması gerektiğini, aksi takdirde "güvenlik tehdidiyle" karşılaşacaklarını bildiren İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşın idaresinden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Boğazdan geçecek tüm gemilerin yalnızca belirlenmiş güzergahları kullanmasının ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nden izin almalarının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu düzenlemelerin ihlali, onların geçiş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacaktır" ifadesi kullanıldı.