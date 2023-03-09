ABB'den 'Mansur Yavaş görevi bırakacak' iddialarına yanıt

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın görevini bırakacağına ilişkin iddiaların "gerçeği yansıtmadığını" kaydetti. Bazı haber bültenleri ve tartışma programlarında, Yavaş’ın seçimler nedeniyle görevini bırakacağına dair söylemlerin yer aldığını anımsatan Gültekin, "Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildir" dedi.

Gültekin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bazı haber bültenleri ve tartışma programlarında, ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçimler nedeniyle görevini bırakacağına dair söylemler yer almaktadır. Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildir. Sayın Başkan, görevine devam edecek olup, seçim sonrası da etkin bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevi ile -Ankara'da olduğu gibi- kimseyi ayırt etmeden, şeffaf, adil, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı uygulayacaktır."

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçilmesi durumunda cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını açıkladığı ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim çalışmaları nedeniyle görevini bırakacağı ileri sürülmüştü.