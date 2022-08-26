ABB'den eski Etimesgut Kaymakamı hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye’ye ait Belbeton fabrika alanının 2021 yılında tahliyesini ve teslimini istedi. Etimesgut Kaymakamlığı ise talebi; Belbeton AŞ kiracılık sıfatının tespiti davası açıldığı, bu nedenle uyuşmazlığın yargıya intikal ettiği ve dava sonuçlanıncaya kadar tahliye işleminin yapılamayacağı hususu gerekçesiyle reddetti.

Belbeton AŞ’nin tahliye işleminin durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir talebi mahkeme tarafından reddedildi. Tüm hukuki uygulamaların aksine Etimesgut Kaymakamlığı 4 Kasım 2021 tarihli yazısında “Her ne kadar ihtiyati tedbir talebi reddedilmiş olsa da, Belbeton A.Ş. tarafından red kararına karşı itirazda bulunulmuş olması” gerekçesiyle, dava sonuçlanıncaya kadar tahliye işleminin yapılmayacağını Ankara Büyükşehir Belediyesine bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 3 Ocak 2022 ve 21 Şubat 2022 tarihlerinde resmi yazılarla mevcut durumda tahliye işlemini engelleyecek herhangi bir ihtiyati tedbir ya da yürütmenin durdurulması kararı bulunmadığını tekrar Etimesgut Kaymakamlığına bildirdi. Yazılarda tedbirin reddine ilişkin karara karşı itiraz yoluna başvurulması hususunun tahliyeyi engellemeyeceği belirtildi. Kaymakamlık ise ABB tarafından iletilen yazılara geri dönüşte bulunmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tahliyeyi gerçekleştirmeyen ve kısa süre önce görev yeri değişen eski Etimesgut Kaymakamı ve yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.