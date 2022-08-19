ABB'den Ankara Kalesi açıklaması: Yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarihi Ankara Kalesi’nin, surlarındaki çatlakların büyüdüğünü bildirmiş, konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise "Gökçek döneminde, tarihi surların payandası olan kaya kütleler, iş gücü makineleriyle kırarak yok edilmiş, yeni rant odakları yaratmak adına yapılan çalışmalar nedeniyle kale surlarında çatlaklar meydana gelmişti. Şimdi o çatlaklara yenilerinin eklendiğini ve çatlakların giderek derinleştiğini ve faciaya ramak kaldığını yerinde inceledik" demişti.

Ankara Kalesi surlarında oluşan çatlaklara dair açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kalede çalışma yapma yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğunu belirtti.

"Bakanlık tarafından sur duvarlarının rölöve, restitüsyon ve inşaat projeleri hazırlanmış olup bu proje Koruma Kurulu’nca onaylanmıştır” ifadelerine yer verilen yazılı açıklamada şöyle denildi:

“2863 sayılı kanunun 10. maddesine göre yetki Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir. Bakanlık tarafından sur duvarlarının rölöve, restitüsyon ve inşaat projeleri hazırlanmış olup bu proje Koruma Kurulu’nca onaylanmıştır.

Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, restorasyon uygulaması başlayıncaya kadar Ankara Büyükşehir Belediyesinin ‘vatandaşların can ve mal güvenliğine ilişkin tedbir alması’ kararı almıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu karara istinaden ANFA Güvenlik görevlileri ve diğer önlemler ile güvenlik tedbirlerini uygulamaktadır."