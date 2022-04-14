Abant izzet Baysal Üniversitesi öğrencileri: Ulaşım zamları geri alınsın!

Irkçı açıklamalarıyla tanınan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından kentteki toplu ulaşıma yılın başından itibaren yaklaşık yüzde 40 oranında zam uygulanmıştı.

Ulaşım zamlarına karşı bir araya gelen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) öğrencileri, okul içinde eylem yaptı. "Ülkede sürmekte olan ekonomik krizin faturası KYK bursundan veya kredisinden başka geliri olmayan biz öğrencilere kesiliyor" denilen açıklamada, "Günümüz koşullarında genç işsizlik TÜİK verilerinde dahi yüzde 20’yi geçmiş, enflasyon tarihi bir rekor kırarken genç olarak yaşamak gittikçe zorlaşmaktadır. Üniversite öğrencileri krizin sorumlusu değildir faturasını ödeyen de olmayacaktır" ifadesi kullanıldı.

'Ekonomik krizin yükünü biz ödemeyeceğiz'

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde belediye meclisinin aldığı karar ile sözde öğrenci tarifesi 3,75'den 5TL'ye çıkarılmıştır. Faturalarımıza, Temel gıdaya ve kiralara yapılan zamları kabul etmediğimiz gibi Belediye Meclisinden geçen zam kararını da kabul etmiyoruz. Sınav dönemine denk getirilen zam kararı okulumuza ulaşımı kısıtlamakta ve eğitim hakkımızı gasp etmektedir.

Zenginlere dokunulmayan bu sistemde; olan yine yoksula, öğrenciye, emekçiye oluyor. Ekonomik krizin yükünü biz taşımak istemiyoruz, bu yükü yaşamımızla ödemeyeceğiz.

Bolu Abant izzet Baysal Üniversitesi Öğrencileri olarak zamların geri alınmasını ve ulaşım imkanlarının genişletilmesini talep ediyoruz. Bütün sıra arkadaşlarımızı haklı taleplerimize sahip çıkmaya üniversitemizin dayanışmacı kültürüne ortak olmaya davet ediyoruz."