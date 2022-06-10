AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bolu sınırları içerisinde bulunan alan 'Abant Gölü Milli Parkı' olarak belirlendi.
Kararda, milli parkın alanını gösteren harita ve koordinat listesi de yer aldı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Abant Gölü ve çevresi 'milli park' oldu
Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Abant Gölü ve çevresinin milli park olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bolu sınırları içerisinde bulunan alan 'Abant Gölü Milli Parkı' olarak belirlendi.
Kararda, milli parkın alanını gösteren harita ve koordinat listesi de yer aldı.