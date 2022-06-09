Abalıoğlu Lezita'ya siyah çelenk ve yumurtalı protesto

Düğünlerine 1 ay kala, sendikaya üye oldukları ve yine sendikaya üye olduğu için işten çıkartılan babalarına destek oldukları için işten çıkartılan genç çift Abalıoğlu Lezita önüne siyah çelenk bıraktı. Çelenk bırakan çiftin ardından işçiler, arkadaşlarına yapılan bu hareketi protesto etmek için sloganlar eşliğinde fabrika girişinde bulunan "Abalıoğlu" tabelasına yumurta fırlattı.

İki gün sonra düğünleri olmasına rağmen bugüne dek direniş alanından ayrılmayan Burçak Gürledik ve Murtaza Keser eylemlerini düğün hazırlıkları nedeniyle fabrikanın önüne siyah çelenk bırakarak sonlandırdı.

Çiftin iş akitleri 23 Mayıs günü sonlandırıldı. Gerekçe olarak yüz kızartıcı suç işledikleri iddia edildi. Murtaza operatör olarak fabrikada yıllardır çalışmasına rağmen yüz kızartıcı suç işlemesi gerekçe gösterildi. Burçak Gürledik ise işten atılma sürecini şöyle değerlendirdi:

"Yıllardır çalışıyorum bu fabrikada. Yaşadığım tüm haksızlıklara rağmen tutanak tutulmamış bir işçiydim. Ama haksızlıklara hep karşı çıktım. Emeğimin, alınterimin karşılığını almak için gereken neyse her zaman yaptım, hesabını sordum. Emeğimin peşine düştüğüm için de onlar tarafından hep dik başlı olarak görüldüm. Buradaki işçilere hiç değer verilmiyor. Soran, sorgulayan, hakkını arayan işçi olmasın istiyorlar. Hepimiz bu yüzden sendikaya üye olduk. Sendikaya üye olduğumuz için de ben, eşim ve babam işten çıkartıldık. "

Çiftin babası Mustafa Keser de operatör olarak çalıştığı bölümdeki kanun dışı fazla mesai ve hukuksuz taşeron uygulamasına karşı çıktığı için 17 Mayıs günü yüz kızartıcı suç işlediği gerekçesiyle işten çıkartıldı. 17 Mayıs günü çıkartılan 2 işçi için 18 Mayıs günü işçilerin fabrikada yaptıkları oturma eyleminin ardından 17 işçi daha çıkartılmıştı. 2021 Ağustos ayından beri toplam 39 sendikalı işçi çeşitli bahanelerle işten çıkartıldı. Fabrika önünde çıkartılan işçilerin ve Öz Gıda İş Sendikası'nın başlattığı direniş 23. Gününde.