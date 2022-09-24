AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Putin'in nükleer tehditleri ciddiye alınmalı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın kısmi seferberlik ilan etmesi ve Ukrayna'nın 4 bölgede referandum düzenlemesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Borrell, AB'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanma tehditlerini ciddiye alması gerektiğini ifade ederek savaşın "tehlikeli bir ana" ulaştığını söyledi. Borrell, "Bu kesinlikle tehlikeli bir an, çünkü Rus ordusu bir köşede sıkıştı. Putin'in nükleer silah kullanmakla tehdit eden tepkisi gerçekten çok korkunç" dedi.

'Aksi takdirde barış sağlanamaz'

Borrell, Putin'in ülkesinin çeşitli kitle imha silahlarına sahip olduğunu ve elinde olan tüm araçları kullanacağını söylediği konuşmasını hatırlatarak, "İnsanlar bunun bir blöf olmadığını söylediğinde onları ciddiye almalısınız" ifadelerini kullandı. Borrell, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyan bir diplomatik çözüme ulaşılması gerektiğini söyleyerek, "Aksi takdirde bir savaşı bitirebiliriz, ancak barış sağlanamaz ve tekrar bir savaş daha çıkar” şeklinde konuştu. (İHA)