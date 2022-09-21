AB ve üye devletler, Rusya’ya katılma referandumlarını tanımayacak

Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin 'Rusya’ya katılma referandumu' yapma kararı almasına ilişkin açıklamada bulunan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bu, Rusya'nın yasadışı askeri kontrolünü meşrulaştırma girişimidir" ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu referandumların AB ve üye devletleri tarafından tanınmayacağı belirtildi.

Borrell'in ofisi tarafından yapılan açıklamada öne çıkanlar şöyle:

"Bugün Rusya tarafından askeri olarak işgal ettiği Ukrayna topraklarında gayrimeşru olarak atanan sözde ‘otoriteler’, yasadışı ‘referandum’ hazırlıkları yaptığını duyurdu. Bu, Rusya'nın yasadışı askeri kontrolünü meşrulaştırma girişimidir. BM Sözleşmesi'ni ve Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ederek Ukrayna'nın sınırlarını zorla değiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu tür eylemlerin sonuçları hükümsüz olacak ve AB ve üye devletleri tarafından tanınmayacaktır.

İşgal altındaki bölgelerdeki asıl nüfusun önemli bir kısmı kaçmak zorunda kaldı. Yasal olarak seçilmiş yerel yetkililer, bazı durumlarda zorla değiştirilmiş, internete erişim, özgür ve bağımsız medya ile ifade özgürlüğü de büyük ölçüde kısıtlanmıştır. Bu nedenle, bu yasadışı ‘oylar’ hiçbir koşulda bu bölgelerde sürekli Rus askeri tehdidi ve sindirmesi altında yaşayan halkın iradesinin özgür ifadesi olarak kabul edilemez.

Avrupa Birliği, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineler ve Rusya Federasyonu'nu uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki tüm birliklerini ve askeri teçhizatını tüm Ukrayna topraklarından derhal, tamamen ve koşulsuz olarak geri çekmeye çağırır."