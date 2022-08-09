AB ve Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan dinleme skandalına soruşturma çağrısı

Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon'un, PASOK Genel Başkanı Nikos Andrulakis ve CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Tanasis Kukakis'in telefonlarının dinlendiğine dair iddiaların ardından Avrupa Komisyonu ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu konu hakkında soruşturma açılmasına dair çağrıda bulundu.

Hipper: Komisyon soruşturulmasını bekliyor

Avrupa Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper düzenlediği basın açıklamasında, Yunanistan'da yaşanan dinleme skandalı hakkında soruşturma açılmasına yönelik çağrıda bulunarak "Komisyon, kamu güvenini yeniden tesis etmek için ulusal makamların bu tür iddiaları kapsamlı bir şekilde soruşturmasını bekliyor" dedi.

"Gazeteciler ve siyasi muhalifler de dahil olmak üzere vatandaşların verilerine yasa dışı bir şekilde erişmeye yönelik herhangi bir girişimi kabul edilemez" ifadelerini kullanan Hipper, "Üye devletler, ulusal güvenliklerini korumaktan sorumludur ve temel haklara tam olarak saygı göstermelerini sağlamak için güvenlik hizmetlerini denetlemeli ve kontrol etmelidir. Kişisel verilerin korunması, gazetecilerin güvenliği ve ifade özgürlüğü için bu kesinlikle gereklidir" dedi.

Sakellaropoulou: Açıklığa kavuşturulması gerekiyor

Düzenlediği basın toplantısında iddialar hakkında derhal soruşturma açılması gerektiğini belirten Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, “Telefon dinleme durumunun derhal ve tam olarak açıklığa kavuşturulması gerekiyor" dedi.