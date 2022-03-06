AB ve ABD'den 'savaş suçu' iddiaları

Rusya’nın Ukrayna'da başlattığı askeri harekat 11’inci gününde devam ederken Moskova'nın "savaş suçu" işlediği iddialarına yönelik Avrupa Birliği ve ABD'den açıklamalar yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, Rus savaş uçakları hakkında soruşturma açılması çağrısında bulunarak, “Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekat ile savaş suçu işleyip işlemediğine dair soruşturma açılmalı. Bu soruyla ilgili derinlemesine bir soruşturma yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken daha önce sivilleri hedef alan saldırılara ilişkin çok güvenilir raporlardan bahsetmişti. Bunlar dikkatlice belgelenecektir” ifadelerini kullandı.

Avrupa gezisinin son durağı olan Moldova'da ABD basınına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise “Sivillere yönelik, savaş suçu teşkil edecek kasıtlı saldırılara ilişkin çok güvenilir raporlar gördük” dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Rusya'nın Ukrayna’da işlediği iddia edilen "savaş suçları"na ilişkin başlatacağı soruşturmaya değinen Blinken, “Sivillere yönelik, savaş suçu teşkil edecek kasıtlı saldırılara ilişkin çok güvenilir raporlar gördük. Bazı silahların kullanımı hakkında çok güvenilir raporlar gördük. Şu anda yaptığımız şey, tüm bunları belgelemek, hepsini bir araya getirmek. İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından savaş suçlarının işlenip işlenmediği araştırılırken, yaptıkları her şeyi destekleyebileceğimizden emin olmak. Yani şu anda bu raporlara bakıyoruz. Çok güvenilirler. Her şeyi belgeliyoruz” diye konuştu.

ABD'den Rusya petrolü açıklaması

Blinken ayrıca Rusya’dan petrol ithalatına değinerek “Yaptırımlara neredeyse her gün yenilerini ekliyoruz ve bunu Avrupalılarla koordineli olarak yapıyoruz. Aramızda bir farklılık olduğunda, bir tarafta bir boşluk varsa onu kapatıyoruz” ifadelerini kullandı. Blinken, "Rus petrolünün ithalatını yasaklamak ve dünya pazarlarında hâlâ uygun bir petrol arzı olduğundan emin olmak için ABD’nin Avrupalı ortaklarıyla ve müttefikleriyle iletişim halinde olduğunu" açıkladı.

Ukrayna'ya uçak desteği için Polonya ile çalıştıklarını söyleyen Blinken, “Ukraynalılara MiG'ler ve SU'lar, uçurabilecekleri uçaklar sağlayarak onları destekliyoruz. Ama aynı zamanda, Polonya'nın güvenliğinde doğabilecek herhangi bir boşluğu kapatmak için onlara yardımcı olup olamayacağımızı da görmek istiyoruz. Şu anda aktif olarak bunun hakkında konuşuyoruz” dedi.