AB üyesi ülkelerden Suriye'ye yardım sözü

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkıma uğrayan Suriye'de, Şam hükümeti Batılı ülkelere yaptırımları kaldırma ve yardım sağlama çağrısında bulunmuştu.

Avrupa Birliği'nden (AB) Suriye'nin çağrısına yanıt veren ilk ülkeler İtalya, Romanya ve Finlandiya oldu. Söz konusu ülkeler deprem nedeniyle Suriye'ye insani yardım göndereceklerini açıklarken; çadır, uyku tulumu, giysi ve gıda maddeleri göndereceklerini bildirdiler.

Wall Street Journal'ın haberine göre, AB'nin Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarčič, Beşar Esad hükümetinin yardımları yönlendirmesi konusunda güvenilmediğini ileri sürerek, yardımların ihtiyacı olan insanlara gitmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Öte yandan Lenarčič, insani yardımların depremden etkilenen ülkeye ulaşabilmesi için BM Güvenlik Konseyi'nin tüm sınır kapılarının kullanımına izin vermesi gerektiğini söyledi. An itibariyle Türkiye'den Suriye'ye sadece bir sınır kapısından tedarik sağlanabiliyor.

AB'den yapılan açıklamada, Suriye hükümetiyle doğrudan iletişimde ve siyasi bağlantıda olunmadığı belirtilirken, insani yardımlar konusunda "operasyonel diyalog" kurulabileceği bildirildi.

Suriye hükümeti, Batı'nın ülkeye uyguladığı yaptırımlar sebebiyle arama-kurtarma çalışmalarına katılımın ve yardımların ülkeye ulaşmasının engellendiğini açıklarken, AB Suriye hükümetini yalanlayarak yaptırımların insani yardımları kapsamadığını ileri sürdü.

BM, depremlerden bu yana bugün ilk kez Suriye'nin kuzeyine insani yardım ulaşmasına izin vermişti.