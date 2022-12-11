AB ülkeleri Ukrayna'ya 18 milyar avro krediyi onayladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkelerin Ukrayna'ya 18 milyar avro değerinde yardım sağlamasını içeren paketin kabul edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Ukrayna'ya 2023'te verilecek borç miktarı 18 milyar avro olacak" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kredinin 10 yıl geri ödemesiz olacağı belirtilerek, kredinin faiz maliyetinin büyük kısmının üye ülkelerce karşılanacağı kaydedildi.

Borçlanma garantisinin üye ülkelerce sağlanacağı aktarılan açıklamada, amacın Ukrayna'yı desteklemek olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kaynağın Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarının finansmanı ve kritik altyapının onarımı gibi alanlara yönelik olduğu kaydedildi.

AP tarafından onaylanması gerekiyor

Ukrayna'ya destek, ilk önce 27 AB ülkesinin oy birliğini gerektiren bir yardım paketi olarak tasarlanmıştı.

Her üye ülkenin Ukrayna'ya kendi imkanlarına göre yardım etmesi gerektiğini savunan Macaristan, Ukrayna'ya mali yardım paketini veto etmişti.

Macaristan'ın onay vermemesi üzerine diğer ülkeler, paketi AB bütçesi yerine üye ülkelerin garantisini içerecek şekilde yeniden tasarladı.

Söz konusu paketin yürürlüğe girmesi için ise Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor. (AA)