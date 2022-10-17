AB Ukrayna'ya 500 milyon avroluk ek askeri yardım ve eğitim misyonunu onayladı

Avrupa Birliği Konseyi basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği'nin 27 üye devletinin dışişleri bakanları düzenlenen toplantıda, Ukrayna'ya askeri yardım için 500 milyon avroluk ek fonu onayladı.

Açıklamada, "Konsey bugün, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin yeteneklerini ve direncini daha da desteklemek için Avrupa Barış Tesisi (EPF) kapsamında ek yardım tedbirleri kabul etti" denildi. 500 milyon avro değerindeki altıncı yardım paketi ile, Ukrayna için EPF kapsamında AB'nin harcadığı toplam para 3,1 milyar avroya ulaşmış olacak.

AB üye ülkelerinin dışişleri bakanları askeri yardımın yanı sıra Ukrayna için bir askeri eğitim misyonu kurma konusunda anlaştılar.

Açıklamada misyonun amacı, "Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğünü savunmasına, egemenliğini etkin bir şekilde kullanmasına ve sivilleri korumasına olanak sağlamak için, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri operasyonları etkin bir şekilde yürütme kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmak" şeklinde belirtildi.