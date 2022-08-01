AB Ukrayna'ya 1 milyar avro daha gönderdi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ekonomisine yardımcı olmak için 1 milyar avro ilave yardım gönderildiğini duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen yaptığı açıklamada, 500 milyon avroluk ek yardımın Ukrayna'ya gönderildiğini, yarın da 500 milyon avro daha gönderileceğini belirtti. Von der Leyen, "Bu 1 milyar avro, Ukrayna'nın acil finansal ihtiyaçlarını karşılamasına ve ülkenin kuvvetlendirilmesine yardımcı olacaktır" dedi.

Avrupa Birliği tarafından Haziran ayında yapılan açıklamada, Ukrayna'ya destek sağlanacağını, bu çerçevede ülkeye bu sene içerisinde 9 milyar avroya kadar finansal destek vermeye hazırlandıkları belirtilmişti.