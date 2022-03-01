AB: Ukrayna'nın üyelik başvurusunu ciddi şekilde değerlendireceğiz

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'nın üyelik başvurusunu ciddi bir şekilde değerlendireceğini ve Kiev'in "meşru" talebine yanıt vereceklerini söyledi.

Ukrayna Volodimir Zelenskiy'in Avrupa Parlamentosu'na bağlanmasının ardından parlamentoda konuşan Michel, "Bu zor bir süreç olacak, Avrupa'da buna dair farklı görüşler olduğunu biliyoruz. AB hükümetler konseyi, bu sembolik, siyasi ve meşru talebi ciddi bir şekilde değerlendirerek uygun kararı kararlı ve açık bir şekilde verecek" dedi.