AB: Ukrayna'nın katılım müzakerelerinin başlatılması yıl sonunda görüşülecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Kırım Platformu Zirvesi'ne video mesaj ile katıldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için Kırım'ı "stratejik bir sıçrama tahtası" olarak kullandığını belirten Michel, "AB, Kırım ve Sivastopol da dahil olmak üzere Ukrayna topraklarının statüsünü değiştirmeye yönelik herhangi bir yasa dışı girişimi tanımayacaktır" dedi.

AB'nin Ukrayna'yı mali ve askeri yönden desteklemeye devam edeceğini aktaran Michel, "Ukrayna'ya toplam desteğimiz 76 milyar avronun üzerindedir. Yaklaşık 50 milyar avro tutarında çok yıllı bir finansman planı hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Michel, Ukrayna'ya "Geçen yıl Ukrayna AB aday statüsünü aldı. Dolayısıyla AB geleceğiniz artık 'olup olmayacağı' değil, ne zaman olacağı sorusudur. Bu yılın sonlarında AB Konseyi katılım müzakerelerinin başlatılması olasılığını tartışacak. Ukrayna halkının ve liderlerinin bu tarihi fırsatı yakalayacağından eminim. Kişisel desteğime güvenebilirsiniz. AB'ye güvenebilirsiniz. Ne kadar sürerse sürsün, yanınızda olacağız" diye seslendi.

Zelenskiy: 'Topraklarımızı herhangi bir birlik üyeliğine değişmeyiz'

Diğer yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 60'tan fazla ülke ve uluslararası örgütün katılımıyla gerçekleşen Kırım Platformu 3. Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Zelenskiy, Batılı ortakların Ukrayna'yı desteklediğini, ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) ve diğer kıtalardaki ülke liderleri ile etkileşim halinde olduğunu dile getirdi.

Bu görüşmelerde "barış formülü", silah sevkiyatı ve hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi gibi konuların ele alındığını aktaran Zelenskiy, Danimarka ile 19 F-16 uçağı konusunda net bir anlaşma sağlandığını ve bu uçakların teslimatının birkaç aşamada gerçekleşeceğini, bunun için de pilotların gerekli eğitim sürecinden geçeceğini ve gerekli altyapının inşa edileceği bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, "Güneydeki cephede durum basit değil. Burada her yer mayınlanmış. Askerlerimiz, az sayıda olan zırhlı araçları kaybetmemek için yürüyerek ilerliyor. Stokumuz yeterli olsaydı risk edebilirdik" şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın, NATO üyeliği için Kırım dahil Rusya tarafından ilhak edilen topraklardan vazgeçmesi ihtimalini değerlendiren Zelenskiy, Kırım'ın Ukrayna toprağı olduğunu belirterek, "Kırım, Ukrayna'dır. Kırım ve geçici olarak işgal edilen diğer tüm Ukrayna toprakları için mücadele ediyoruz. Topraklarımızı herhangi bir birlik üyeliğine değişmeyiz" ifadelerini kullandı. (AA)