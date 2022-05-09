AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan mülteci açıklaması

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, gündemde olan mülteci konusunu, Gezi Davası’nı ve Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi. Mülteci gündemine dair konuşan Meyer-Landrut, "Uygun koşullar oluştuğunda sadece Türkiye’den değil Ürdün’den, Lübnan’dan, Mısır’dan ve Avrupa’dan Suriyeli mültecilerin onurlu bir şekilde geri dönüşü herkesi mutlu edecektir. Ama şu anda bu koşullar yok. Özellikle büyük çaplı bir geri dönüş için gerekli koşullar yok" dedi.

'Gerekli koşullar yok'

Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi için gerekli koşulların olmadığını ifade eden Meyer-Landrut, mülteci gündemine dair şöyle dedi:

“Türkiye, dünyada en kalabalık mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Suriye’deki savaşın başlamasından bu yana 11 yıldan uzun bir süre geçti ve bu tabii ki Türk toplumu üzerinde bir yük oldu. Türkiye, mülteciler konusunda olağanüstü bir çaba gösterdi. AB olarak biz de mültecilerle ilgili Türkiye’ye destek verdik. Uygun koşullar oluştuğunda sadece Türkiye’den değil Ürdün’den, Lübnan’dan, Mısır’dan ve Avrupa’dan Suriyeli mültecilerin onurlu bir şekilde geri dönüşü herkesi mutlu edecektir. Ama şu anda bu koşullar yok. Özellikle büyük çaplı bir geri dönüş için gerekli koşullar yok. Geri dönüş konusunda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin değerlendirmelerine bağlıyız.”

'Avrupa Konseyi'nde bir süreç başladı'

Gezi Davası’na ilişkin Avrupa Konseyi'nde bir süreç başladığını belirten Meyer-Landrut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa Parlamentosu ve Yüksek Temsilci Sayın Borrell, Gezi Davası’ndan sonraki hayal kırıklığını ifade etmişti. Ve bu hayal kırıklığını da Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyeliği ve AB aday üye olması bağlamına yerleştirerek ifade etti. AB ve AB temsilcileri, son haftalarda özellikle Türkiye’nin diğer tüm Avrupa Konseyi üyeleri gibi Avrupa Konseyi kararlarına uyması gerektiğini vurguladılar. Avrupa Konseyi’nde bir süreç başladı ve biliyorsunuz ki Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği değil. Bu sürecin sonuçlarının üye ülkelere yansıması olacaktır. Şu anda bu sürecin nasıl sonuçlanacağını söylemem mümkün değil."

'Kopenhag Kriterleri konusunda geriye gidiş söz konusu'

Meyer-Landrut, AB ve Türkiye ilişkisiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

“İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığından bahsediyoruz. Komisyon, bunlara bakarak yıllık raporları hazırlıyor. Daha sonrasında bu raporlar, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’na gönderiliyor. Ne yazık ki insan hakları, hukukun üstünlüğü ve Kopenhag Kriterleri konusunda bir miktar geriye gidiş söz konusu. Bu yılki ilerleme raporları yayınlandığında göreceğiz. Olumlu gelişmeler raporlanmasını isteriz.”