Erdoğan: Mültecilere sahip çıkacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıldönümü töreninde konuştu. Erdoğan "Birilerinin kalkıp ülkemize hicret eden ama Suriye, ama Afganistan, fark etmiyor... Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik nedir, ensar nedir, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Savaştan gelip ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin biz oradayız. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Biz onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz ve onları katillerin kucağına atmayacağız. Biz bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz. Yapılan fedakarlıkların boşa gitmediğini görüyoruz" dedi.