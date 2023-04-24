AB, Suriye'ye yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye yönelik yaptırımlar listesine "uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla bağlantılı oldukları" iddiasıyla 25 kişi ve 8 kuruluşu ekledi.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, listeye eklenen kişi ve kuruluşların çoğunluğunun "uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı yapanlardan oluştuğu" iddia edildi. Açıklamada "amfetamin ticareti"nin Suriye hükümetine gelir sağladığı ileri sürüldü.

Yaptırım listesine eklenen kişiler arasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın üç kuzeni de yer aldı.

Suriye'de faaliyette bulunan "Al-Jabal", "Castle" ve "Aman" adlı özel güvenlik ve koruma şirketleri ile bunlarla bağlantılı kişilerin de listeye alındığı aktarıldı.

Açıklamada, AB'nin Suriye ile ilgili yaptırım listesine Rusya'nın mühendislik ve inşaat şirketi Stroytransgaz ile Suriye Petrol Bakanlığı'nca kontrol edildiği belirtilen Gecopham adlı şirketin de dahil edildiği bildirildi.

Son eklemelerle AB'nin Suriye bağlantılı yaptırım listesindeki kişi sayısı 322'ye, kuruluş sayısı 81'e çıktı. Yaptırımlar varlıkların dondurulması, seyahat ve fon yasağı gibi kısıtlamalar içeriyor.