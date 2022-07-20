AB Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini onayladı

Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik 7. yaptırım paketinin AB Daimi Temsilciler Komisyonu'nda (COREPER) onaylandığını ve yarın yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Litvanya'nın AB Daimi Temsilcisi Arnoldas Pranckevicius, COREPER'de onaylanan 7. paketin, Rus altınına yasak, Rusya'nın ihracatına yeni kısıtlamalar, Sberbank'ın mal varlıklarının dondurulması ve Rusya'dan siyasiler ve askeri yetkililer dahil 50'den fazla kişi ve kuruluşun daha yaptırım listesine eklenmesini içerdiğini belirtti.

AB Dönem Başkanlığını yürüten Çekya tarafından yapılan açıklamada, yeni yaptırım paketinde "Rusya kökenli altının -mücevher de dahil olmak üzere- ihracatının yasaklandığını" duyurdu. Yeni yaptırım paketine, "yaptırımların dünya çapında gıda ve enerji güvenliğini tehlikeye atmayacağı" taahhüdünün eklendiği belirtildi.

Açıklamada "Ana hedef G7 ortaklarıyla uyum sağlamak, uygulamayı güçlendirmek ve gereken yerlerde boşlukları kapatmak" denildi.

7. yaptırım paketi, yarın sabah AB Konseyi'nde onaylanmasını ardından yürürlüğe girecek.