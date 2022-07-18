AB Rusya'ya yeni yaptırımlar için toplandı

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Rusya’ya karşı var olan yaptırımları artırmak ve yeni yaptırım kararları almak için bir araya geldi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Rus altınına karşı getirilebilecek yasaklardan bahsederek, “En önemli şey Rus altınının yasaklanması” dedi.

Ukrayna ordusuna destek

AB Dışişleri Bakanları, Ukrayna ordusuna yapılacak daha fazla silah desteğini de gündeme getirdi. Toplantıda alınan kararlar çerçevesinde, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitriy Kuleba’nın da bilgilendirileceği aktarıldı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, “Devam etmesi gereken bir şey varsa o da silah teminatıdır. Bunu yapabilen herkes bellidir. Bunlar da Batı dünyasının başlıca sanayi ülkeleridir. O yüzden adım atmak zorundalar” açıklamasında bulundu.

Görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.