AB: Rusya'ya dönük yaptırımlarımızın ekonomik acısını çekmeye hazırız

Avrupa Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni, bugün yaptığı açıklamada, AB'nin Rusya'ya dönük yaptırım uygulamanın yaratacağı "ekonomik acılara" dayanmaya hazır olduğunu ve bunun büyük olasılıkla yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanacağını söyledi.

Gentiloni, AB maliye bakanlarının Paris'teki toplantısında, "Elbette bu savaş için ekonomik olarak bir bedel ödeyeceğiz" dedi.

Gentiloni, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük saldırısının şimdi yüzde 4 büyüme tahminini daha belirsiz hale getirdiğini söyledi. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'sa, "İnsanlarımızı ve ekonomilerimizi nasıl koruyabileceğimizi tartışacağız, örneğin enerji sektörlerinde elbette sonuçlar var ama biz hazırız" dedi.

'Putin'in kararının bedelini Rus ekonomisi ödeyecek'

Fransız Maliye Bakanı Bruno Le Maire de yaptırımların esas olarak Rusya için acı verici olacağını söyledi.

Reuters'ın haberine göre Le Maire, "Vladimir Putin'in kararının bedelini Rus ekonomisi ödeyecek. Vladimir Putin'in aptalca kararlarının bedelini Rus oligarkları ödeyecek" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ise "Rus kaynaklarına olan bağımlılığımızı azaltmak için stratejik gaz rezervleri oluşturarak ortak Avrupa doğalgaz tedariki öneriyoruz" dedi. Dombrovskis, "Bu hafta diğer tedarikçilerle konuşuyoruz. Norveç başbakanı bu hafta Brüksel'deydi. Rusya'nın olası piyasa manipülasyonuna karşı direncimizi kesinlikle güçlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AB dün Rusya'nın finans, enerji ve ulaştırma sektörlerine yeni yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve daha fazla Rusvatandaşını kara listeye alma konusunda anlaştılar.