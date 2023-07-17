AB: Rusya'nın tahıl anlaşmasını bitirmesini kınıyoruz

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen, Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını bitirmesini kuvvetle kınadıklarını bildirdi.

Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, tahıl koridoru anlaşmasını askıya alınmasıyla ilgili açıklamasında, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin çabalarına rağmen Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimini bitirmeye yönelik hareketini kuvvetle kınıyorum" ifadesini kullandı.

AB'nin, dünyada zor durumda olanlar için gıda güvenliğini sağlamak üzere çalıştığını belirten von der Leyen, AB tarafından daha önce oluşturulan kara bağlantılarıyla gıda ürünlerinin Ukrayna'dan taşınmaya devam edeceğini kaydetti. (AA)

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